Oasport.it - Filippo Volandri su un’eventuale squalifica a Sinner: “Ha le spalle larghe, ma sarebbe l’ingiustizia più grande della storia”

Leggi su Oasport.it

Il magico 2024 del tennis italiano si è concluso con la seconda affermazione consecutiva in Coppa Davis, grazie alla coppia d’oro formata da Jannike Matteo Berrettini che ha vinto tutti gli incontri disputati a Malaga tra singolare e doppio.soddisfazione ovviamente per il capitano del team azzurro, che ha a disposizione un materiale umano impressionante ed è chiamato dunque a prendere delle decisioni scomode.Il tecnico toscano, in un’intervista concessa al QS, si è soffermato sual numero uno del mondo per il caso Clostebol: “Non voglio neanche pensare addi, vista la sua onestà e le inconfutabili prove che ha fornito. Ma se c’è una persona con leè proprio Jannik. Unapiù“.