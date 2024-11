Quotidiano.net - Figlia di 7 anni precipita da finestra, madre si suicida

Ladi settecade dalladella casa protetta dove viveva con la, riportando gravi ferite, e la donna una volta arrivata in ospedale con la piccola, si èta lanciandosi nel vuoto. Il dramma è avvenuto in Calabria. La bimba, secondo quanto si è appreso, era assieme alla, una donna di 30, nella loro stanza della casa famiglia quando, per cause in corso di accertamento e forse approfittando di un attimo di distrazione della, sarebbe caduta provocandosi diversi traumi.