Ilgiornale.it - Fiera Milano lancia Host Arabia: si terrà a Riad nel 2026

Leggi su Ilgiornale.it

Accordo con Semark, leader saudita per gli eventi del Food Service. Mercato strategico per l’ospitalità professionale: crescerà fino a 598,9 milioni di euro entro il 2027. L'export del made in Italy di settore che nel 2023 vale 167,9 milioni di euro è destinato a crescere fino a 190,7 milioni di euro nel 2027