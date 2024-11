Fenerbahce-Olimpia Milano in tv | programma orario e diretta Eurolega 2024 2025 basket

Leggi su Sportface.it

Il, l’e come vedere in, sfida valida come 12^ giornata dell’di. Dopo le quattro vittorie nelle ultime cinque partite, per gli uomini di coach Messina arriva un impegno molto complicato sul campo della prima in classifica. Non solo, perché la squadra turca, che tra le proprie fila vede anche gli ex Hall e Melli, sono reduci da sei vittorie consecutive. La palla a due è fissata alle ore 18:45 di venerdì 29 novembre. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per l’di.RISULTATI E CLASSIFICHEREGOLAMENTOCOME VEDERE L’INSTREAMING E TV – La partita sarà visibile intv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Uno, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn.