Ildifforme.it - Fedez: “Tra Vannacci e Schlein preferisco il generale” VIDEO

Leggi su Ildifforme.it

Il rapper ha precisato che non gli interessa la politica, ma in quanto doti comunicative "è dieci spanne sopra. In un confronto con lase la mangia"L'articolo: “Trailproviene da Il Difforme.