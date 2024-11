Udinetoday.it - Fatture false, nascosti al fisco 5 milioni di euro grazie alla sede in Slovenia

Leggi su Udinetoday.it

Scoperto un giro difatturazioni per oltre un milione di, denunciati cinque amministratori di varie società con sedi dislocate in Veneto e in Campania per reati di emissione ed utilizzo di documenti per operazioni inesistenti. È quanto scoperto dGuardia di finanza di San Giorgio.