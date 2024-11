Ilgiorno.it - Falsi tecnici del gas depredano coppia di pensionati a Casalpusterlengo

(Lodi), 27 novembre 2024-del gas raggiranodi, poi fuggono con gioielli e contanti. La banda deiè tornata a colpire nel Basso Lodigiano. “Siamo idel gas, stiamo avvertendo i residenti della presenza di una copiosa perdita di metano, potrebbe aprirci? Ci sono rischi per i vostri averi!”. Queste le loro parole. Nel mirino è finita unadi anziani residenti a, nella zona residenziale tra la via Emilia strada statale 9 e la strada provinciale Mantovana 234. I coniugi, convinti della buona fede dei due malfattori, che avevano modi affabili, gli hanno aperto la porta di casa e si sono fatti spiegare della presunta perdita di gas: ”C’è il rischio marciscano gioielli e contanti, se ce li consegnate, li metteremo in sicurezza, per poi restituirveli a fine intervento” avrebbero quindi assicurato gli impostori.