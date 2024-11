Oasport.it - F1, la sportività di Andrea Stella: “Tanto di cappello a Verstappen, ha vinto il pilota migliore”

Primo obiettivo sfumato per la McLaren, che ha visto Maxfesteggiare a Las Vegas il suo quarto titolo mondiale consecutivo con due gare d’anticipo. Il team di Woking, nonostante una macchina estremamente competitiva dal GP di Miami in poi, ha perso troppi punti per strada nel corso della stagione non riuscendo a mettere veramente sotto pressione l’olandese della Red Bull in classifica generale né con Lando Norris né con Oscar Piastri.“Sinceramente ci siamo congratulati con Max anche quando vinceva delle gare come in Brasile e questo è fair play, fair play verso un grande campione, fair play verso uno dei migliori piloti della storia della Formula 1. È veloce, consistente, anche quando l’anno scorso vinceva gara dopo gara, la gente pensava che fosse facile e non è facile vincere le gare, anche quando sembra facile“, ha dettoa Sky Sports F1 dopo la gara di Las Vegas.