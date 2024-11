Oasport.it - F1, il GP del Qatar sarà favorevole alla Ferrari o alla McLaren?

Dal Nevada al Medio Oriente in meno di una settimana. Dopo Las Vegas il circus non si ferma ed è pronto ad affrontare il secondo atto del trittico conclusivo della stagione, che terminerà poi domenica 8 dicembre ad Abu Dhabi. Prima di pensare al gran finale di Yas Marina, l’attesa è tutta per il penultimo round del Mondiale di Formula Uno 2024 che si terrà questo fine settimana in.Max Verstappen ha già festeggiato la certezza aritmetica del suo quarto titolo di fila, mentre è ancora in bilico la sfida traper la prima posizione nel campionato costruttori. Il team di Woking, nonostante il brusco passo falso di Las Vegas, ha limitato i danni in qualche modo (con la collaborazione della Mercedes) conservando un margine di 24 punti sulla Scuderia di Maranello.I valori in campo emersi sulla Strip rischiano però di essere totalmente stravolti in quel di Lusail, su una pista dalle caratteristiche quasi opposte.