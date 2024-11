Napolipiu.com - “Ero arrabbiato con me stesso”: Kvara si sfoga con Conte e Oriali

Il georgiano ha spiegato il suo nervosismo dopo la sostituzione. Il coordinatore dello staff azzurro mediatore del dialogo. Un importante confronto è andato in scena nel ventre del Maradona tra Khvichatskhelia e i vertici tecnici del Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’allenatore Antonioe il coordinatore dello staff Gabrielehanno voluto un faccia a faccia con l’attaccante georgiano dopo i segnali di nervosismo mostrati in campo.Il dialogo, iniziato negli spogliatoi, proseguirà nelle prossime ore. Come rivela il quotidiano,ha affidato proprio ail compito di mediare con i calciatori. L’ex dirigente dell’Inter ha chiesto spiegazioni al numero 77 azzurro sul suo stato d’animo: “Ce l’avevo con me”, ha chiaritotskhelia a tutti gli interlocutori, precisando che la sua frustrazione non era legata alla sostituzione decisa da, ma piuttosto all’insoddisfazione per i passaggi sbagliati e le due occasioni da gol non concretizzate.