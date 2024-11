Ilgiorno.it - Erba, seconda vittoria. Annullato il sequestro

Secondo annullamento deldisposto dalla Procura di Monza di tutta la documentazione societaria di Davide, indagato per bancarotta fraudolenta e indebita compensazione di crediti di imposta come editore dello storico bisettimanale brianzolo Il Cittadino. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Monza, che già aveva detto no al primodi documenti, pc e telefoni cellulari relativi alle attività dell’imprenditore 44enne di Biassono che ora vive a Dubai. I giudici avevano giàil primoall’editore ritenendo che non sussistano elementi per indagare per bancarotta fraudolenta del giornale e la Procura ha già presentato ricorso in Cassazione. Per ilbis i magistrati hanno però poi aggiunto l’ipotesi di reato di indebita compensazione di crediti di imposta riferendosi a "debiti tributari a cinque zeri compensati dopo la notizia delle indagini con un’attività sistematica di compensazioni con crediti certificati", come i "costi di formazione per oltre 50 dipendenti dal 2020 al 2022 quando, invece, per l’Agenzia delle Entrate, i dipendenti erano 15 e sono poi diventati 7".