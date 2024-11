Quotidiano.net - Entro 30/11 si paga la rata della rottazione delle cartelle

Si avvicina una nuova scadenza per imentiRottamazione-quater. Il prossimo 30 novembre (cade di sabato) è il termine previsto dalla legge per la sestadefinizione agevolata. Ma "anche in considerazione dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno ritenuti tempestivi imenti effettuatilunedì 9 dicembre 2024". Lo ricorda l'AgenziaRiscossione spiegando che il versamento, che riguarda i contribuenti in regola con le rate precedenti, deve essere effettuato utilizzando i moduli allegati alla comunicazionesomme dovute, anche disponibili in copia sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. La Rottamazione-quater dei carichi affidati alla riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, consente ai contribuenti di versare solo l'importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, e l'aggio, mentre le multe stradali possono essere definite senza ilmento degli interessi, comunque denominati, e dell'aggio.