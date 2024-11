Sbircialanotizia.it - Energia, oltre 200 protagonisti a evento di Sungrow ‘Power Up Your Future’

Leggi su Sbircialanotizia.it

Grande successo per l’'Power UpFuture Ess Experience Day' organizzato dalo scorso 21 novembre, che ha visto la partecipazione di più di 200 tra idel settore energetico in Italia e in Europa. L'ha avuto luogo in uno spazio che in passato era dedicato alla produzione dielettrica, .