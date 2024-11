Ilgiornaleditalia.it - Emanuele Mossoni morto a 47 anni per malore improvviso durante una cena con gli amici a Brescia

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Classe 1977, era ad unaorganizzata con i coetanei nel paese di Cividate Camuno, in Val Camonica, quando ha avuto un. Nonostante i tentativi di soccorso, per l’uomo non c’è stato nulla da fare, 47, èdopo ununa