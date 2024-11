.com - Droga e armi in camera: 44enne finisce in manette

Leggi su .com

Settecamini,in: unindopo che nell’armadio della suada letto vengono ritrovati un fucile a canna mozza rubato e della. Il tutto è successo nella zona di Case Rosse: un italiano nei guai, con dei capi di accusa pesanti.e un fucile a canna mozza: inun italiano indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ma anche ricettazione, detenzione abusiva di arma e relativo munizionamento.Controllo a Case Rosse: unitaliano in arrestoNei giorni scorsi, gli agenti del II distretto Salario-Parioli hanno ricevuto la notizia che un uomo, residente in zona Case Rosse, potesse detenere in casa della sostanza stupefacente. Gli investigatori, nel corso di un servizio di osservazione, hanno intercettato l’uomo a bordo della sua auto in via Giacomo Peroni e, dopo una rituale identificazione, hanno fermato il quarantaquattrenne italiano per recarsi presso il domicilio di quest’ultimo e completare un controllo totale.