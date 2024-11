Laprimapagina.it - Dodici poeti in vetrina per l’omaggio all’Abruzzo

Il 15 dicembre, a Roma, la presentazione del progetto presso lo studio della pittrice Eugenia Serafini Gennaro Manna (Tocco Casauria, 1922 – Roma, 1990) Il progetto di Anna Manna I GRANDI DIALOGHI NEL WEB inaugura il 15 dicembre a Roma la lunga kermesseE PITTORI INSIEME PER L’ABRUZZO, che durerà due anni. Nel nuovo anno, ormai alle porte, la poetessa romana dedicheràartistico a Tocco da Casauria, in provincia di Pescara, paese natio del padre, lo scrittore GENNARO MANNA. Nel 2026 sarà L’Aquila ad ispirare i pittori sui versi deiin, nell’anno in cui la città capoluogo d’Abruzzo sarà Capitale italiana della Cultura. Qui di seguito iINnel 2025perA TOCCO CASAURIA, ai cui versi i pittori dovranno ispirarsi nel dipingere le loro opere nel concorso d’arte.