Docenti neoimmessi in ruolo concorso PNRR, svolge l’anno di prova solo chi è abilitato al momento della nomina. Risposta del Ministero

Leggi su Orizzontescuola.it

in: sarà pubblicata a breve l'annuale circolare sull'anno die formazione per il 2024/25, anche se le assunzioni proseguiranno probabilmente fino al 31 dicembre 2024, per raggiungere i 45.124 posti autorizzati nonché il target stabilito dalper il nuovo reclutamento (20.000, superabile). L'articoloindichi èaldel