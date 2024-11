Lapresse.it - Dl Fiscale, Schlein: “Maggioranza incapace a governare Paese, troppo presi a litigare”

“Nello spazio di una mattina governo esono riusciti ad andare sotto due volte. Sono incapaci diiltra di loro, a competere tra di loro, a farsi reciproche ripicche. Ilha bisogno di serietà. Non si stanno occupando invece dei problemi concreti degli italiani a partire dalla salute e dai salari“. Così la segretaria del Pd Ellyarrivando al teatro Palladium di Roma per un’iniziativa dem su Università e ricerca, in merito ai due emendamenti al DLsu cui laè andata sotto in Commissione Bilancio al Senato: quello della Lega relativo alla riduzione del Canone Rai, su cui Forza Italia ha votato con le opposizioni, e quello degli azzurri sulla sanità in Calabria su cui il Carroccio si è astenuto portando alla bocciatura.