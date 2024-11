Liberoquotidiano.it - "Disturbo pronunciato". L'oroscopo di Branko: nubi nere su questo segno

"Le stelle di": ecco l'di oggi, mercoledì 27 novembre. ARIETE Si avvicina Luna nuova, mettete in ordine i progetti che avete in mente di realizzare, sollecitate incontri e fissate gli appuntamenti. Se avete bisogno di consigli legali, troverete persone preparate. Non dovete però dare eccessiva importanza al lavoro a scapito della vita emotiva, oggi c'è un forte richiamo della Luna sul privato - siete necessari a qualcuno. Riunioni familiari, incontri con parenti, anche quelli che non vedete da tempo. Tensioni in amore. TORO Un altro giorno con una buona Luna, capace di stimolare l'intuito e preparare un intelligente piano di azione, in previsione di nuovi impegni che sono alle porte. Le notizie in arrivo sono positive, specie se aspettate risposte riguardanti le proprietà.