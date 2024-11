Palermotoday.it - Disabili gravi senza assistenza a scuola, il Comune fatica a trovare gli operatori: nuovo avviso

Leggi su Palermotoday.it

Nuova chiamata per gli assistenti aiche frequentano le scuole dell'infanzia, le elementari e le medie della città. Il, visto che non tutti gli alunni aventi diritto al servizio hanno avuto assegnato la figura ricercata, cerca per l'ennesima voltaprofilo A.