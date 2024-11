Inter-news.it - Dimarco si conferma il primo violino in Inter-Lipsia

Federicoè uno dei migliori in campo in(1-0), nella quinta giornata della Champions League 2024/25. L’esterno nerazzurro siilcreatore di occasioni pericolose per gli uomini di Simone Inzaghi.QUANTA FRESCHEZZA –porta indiscutibilmente la firma di Federico. Non potrebbe essere altrimenti, dato che da una sua punizione fiondata in mezzo all’area tedesca arriva l’autogol di Castello Lukeba che fissa il punteggio sull’1-0 finale già al 27? deltempo. Tuttavia il numero 32 nerazzurro è pericoloso lungo tutto il corso della gara, certificando l’ottimo stato di forma delle ultime settimane. Endo di essere a tutti gli effetti ilpropulsore offensivo dell’tra i migliori di: classica e lieta consuetudineL’UOMO IN PIÙ – Già al minuto 7scalda le mani del portiere avversario Peter Gulacsi, con un tiro-cross che l’ungherese smanaccia in angolo.