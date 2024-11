Quotidiano.net - Difesa: Portolano, a breve in servizio nuovo sistema Samp/T

Leggi su Quotidiano.net

"Alla luce delle lezioni apprese dai conflitti in corso sottolineo gli interventi intrapresi per proseguire nell'ammodernamento della capacità nazionale diaerea e missilistica". Così il Capo di Stato Maggiore della, il generale Luciano, ascoltato dalla Commissione Affari Esteri del Senato sul Documento programmatico per la. "Il programma Sol-Air Moyenne-Portée/Terrestre (/t), frutto di una cooperazione tra Italia, Francia e Regno Unito vedrà, a, l'entrata indella nuova generazione e l'acquisizione di una ulteriore batteria per l'Esercito Italiano, oltre alla fornitura del supporto logistico per i sistemi in inventario di esercito italiano e marina militare" ha detto