Forlitoday.it - Di nuovo bloccato il cantiere della nuova strada di Vecchiazzano: "Cerchiamo di scongiurare la risoluzione contrattuale"

Leggi su Forlitoday.it

Lavorimente fermi per la costruzionefra via Veclezio e via del Partigiano. Unche ha subito diversi “stop and go” e che ha accumulato ritardi, tanto da preoccupare il quartiere, dal momento che l'assele dovrebbe liberare l'abitato da molto del.