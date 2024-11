Lettera43.it - Del Piero sulla candidatura a presidente della Figc: «Non lo escludo, ma nessuno mi ha chiamato»

Leggi su Lettera43.it

Alessandro Delai microfoni di Sky ha parlato del la sua posizione riguardo a una possibilealla presidenza: «A oggi non c’è nulla di concreto per, nessuna parte in causa mi haper propormi alle prossime elezioni», ha spiegato l’ex campione del mondo, aprendo tuttavia alla possibilità a determinate condizioni: «Io non ho deciso di candidarmi dall’oggi al domani, anche perché in palcoscenici del genere bisogna essere invitato, non puoi presentarti da solo».Del: «Senza un confronto approfondito non c’è nulla di concreto»«Sono una persona aperta e disponibile, essendo un uomo di calcio mi informo e lo faccio su tutto», ha detto ancora l’ex bandieraJuventus, «una situazione del genere dovrebbe eventualmente essere presa in considerazione con uno spirito di squadra diverso».