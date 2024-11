Del Piero ' nessuno mi ha chiamatoma dire che no non è vero'

Quotidiano.net - Del Piero 'nessuno mi ha chiamato,ma dire che no non è vero'

"Nessuna componente, nemmeno l'assocalciatori, mi ha chiesto di farlo. Se non ti invitano non è che puoi presentarti, bisogna essere portati da qualcuno.che no non èma a oggi non c'è nulla di concreto". Così Alex Delha commentato le voci che lo indicano come possibile candidato alla presidenza della Figc, parlando alla trasmissione sulla Champions di sky. "Sono stato accostato a una frangia rispetto a un'altra e questo non è da me, non lavoro contro qualcuno specie in Figc, io ho vinto anche un mondiale".