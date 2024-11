Ilfogliettone.it - Decreto flussi, on della Camera: elenco dei Paesi sicuri, competenza delle Corti d’appello e nuove misure contro l’immigrazione irregolare

Il recente, approvato dalladei Deputati con 180 voti favorevoli, introduce importanti novità nella gestione dell'immigrazione in Italia. Tra i principali cambiamenti figuranonorme per l'ingresso e il soggiorno dei lavoratori stranieri, undidi origine definiti, modifiche alle competenze giuridiche epiù stringenti sui ricongiungimenti familiari. L'approvazione definitiva è attesa al Senato entro il 10 dicembre, data entro la quale il provvedimento dovrà essere convertito in legge. Le novità principali 1.di origineIlstabilisce undi 19considerati, riducendo la discrezionalitàvalutazioni precedenti. Tra iinclusi figurano Albania, Algeria, Bangladesh, Egitto, Senegal e Tunisia.