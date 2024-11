Laverita.info - De Corato: «In nome dell’accoglienza selvaggia la sinistra ha demolito la sicurezza»

L’ex vicesindaco di Milano: «Con me c’erano militari in strada e polizia sui bus: i dem hanno smantellato tutto In città ci sono 150.000 irregolari, maranza ovunque. Una situazione da coprifuoco, e non solo nelle periferie».