Davide Tardozzi sul dualismo Bagnaia-Marquez | Marc è superiore a tutti in alcune aree Pecco imbattibile in frenata

Una delle attrazioni del Mondiale 2025 di MotoGP sarà sicuramente la coesistenza nel Team Ducati Factory di Francescoe di. A Borgo Panigale hanno deciso di cambiare la loro filosofia nell’ingaggio dei piloti, tentati dall’opportunità di avere il centauro più vincente attualmente in attività nella classe regina. E quindi ci sarà da gestire la situazione.Entrambi i centauri partiranno con l’intento di vincere il titolo e gli scontri in pista potrebbero essere numerosi. Fare in modo cheriescano a battagliare sul filo, senza ricadute sulla squadra, sarà la vera sfida. Da questo punto di vista, il Team Manager,, ha analizzato il contesto in maniera molto chiara, dopo i test che si sono tenuti a Barcellona.“I nostri ingegneri guardano molto da vicino le prestazioni dei piloti prendono tutto in considerazione e realizzano grafici in base ai dati della telemetria prendendo in considerazione ogni dettaglio“, ha chiaritoin un’intervista concessa a speedweek.