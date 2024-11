Ilgiorno.it - Danni ai negozi e minacce: "Non aprire altri locali"

Leggi su Ilgiorno.it

GARLASCO (Pavia) Non volevano che aprisse le sue attività commerciali che, inevitabilmente, sarebbero state in concorrenza con le loro. Così lo hanno ripetutamente minacciato e poi fatto segno di danneggiamenti, servendosi di esecutori materiali.poi estese agli operai che stavano occupandosi della ristrutturazione dell’attività, che avrebbe dovutoa breve, e al personale di un altro locale, sempre di sua proprietà, con sede a Vigevano. Nella notte tra lunedì e ieri i carabinieri della compagnia di Vigevano, coadiuvati dai colleghi del comandi provinciali di Pavia, Novara, Alessandria e Milano e con l’appoggio di una unità cinofila specializzata nella ricerca di armi, hanno dato esecuzione a una ordinanza di applicazione di misura cautelare a carico di 7 soggetti, dei quali quattro di origine turca - tre finiti agli arresti domiciliari e uno sottoposto all’obbligo giornaliero di firma - mentre due albanesi e un italiano sono finiti in carcere, ritenuti gli esecutori materiali dei danneggiamenti avvenuti dallo scorso febbraio e del porto illegale di armi;due sono stati denunciati, considerati i mandanti.