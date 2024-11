Quicomo.it - Dalle onde al mare: 5 libri lariani da regalare a Natale

Leggi su Quicomo.it

Per una volta, a meno di un mese da, ci soffermiamo un attimo lungo le strade di casa delle nostre fughe letterarie. Quatto autorie i loro romanzi che ci portano lontano partendo da Como: in Sicilia, in Africa, in Liguria, sulle Alpi. Per poi tornare a casa ce chiudere con una.