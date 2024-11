Ilgiorno.it - Crema, sprofonda il pavimento del palazzo popolare Aler: ma le 24 famiglie che ci vivono “possono restare”

– Allarme lunedì sera in via Di Rauso dove in due caseggiati di tre piani dell’si sono aperte preoccupanti crepe. I vigli del fuoco sono stati chiamati poco prima delle 20 e sul posto hanno notato crepe nei muri, riparate in modo approssimativo, ma riaperte e, soprattutto, uno smottamento di ben sette centimetri neldel piano terra. Molti degli abitanti dei due caseggiati contigui, dove sono ospitate ben 24, erano fuori in attesa di conoscere il loro destino. Inoltre sul posto c’era anche la consigliera comunale Ilaria Chiodo, che abita in quella via ed è stato fatto intervenire anche il sindaco Fabio Bergamaschi, arrivato dopo le 22, che ha portato con sé alcuni tecnici dell’ufficio Lavori pubblici. I vigili del fuoco hanno subito notato unomento delsul pianerottolo di uno dei due caseggiati di ben sette centimetri.