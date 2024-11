Fanpage.it - Cosa succede se l’Inter chiude al 1º posto in classifica il maxi-girone Champions con 36 squadre

La vittoria contro il Lipsia ha proiettato momentaneamente l'Inter in vetta solitaria alladella Fase a campionato della nuova Champions League. Dovesse mantenere questa posizione, non solo andrebbe direttamente agli ottavi da testa di serie, ma avrebbe accoppiamenti che potrebbero trasformarsi in un vero e proprio trampolino di lancio.