Tg24.sky.it - Corvetto, roghi e disordini: la rabbia del quartiere per la morte di Ramy Elgaml

Leggi su Tg24.sky.it

Il, a Milano, è stato per giorni protagonista di manifestazioni con vandalismi e. Nell’area, da anni degradata, le tensioni sono scoppiate dopo ladi, un 19enne deceduto in un incidente stradale in scooter - il giovane era il passeggero, ndr - nella notte fra sabato e domenica, durante un inseguimento con i Carabinieri. Dopo tre notti di tensioni e vandalismi, solo le ultime 12 ore sono trascorse tranquillamente. Nutrito lo spiegamento di forze dell'ordine - prevalentemente Polizia di Stato - a presidio delle strade attorno a piazza Gabriele Rosa, mentre proseguono le indagini sui vandalismi e i