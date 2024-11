Lapresse.it - Corvetto, l’amico di Ramy: “Chiediamo verità, lo Stato qui solo quando gli conviene”

era un mio amico, un ragazzo sempre con il sorriso in faccia. Lo ricorderò sempre così. Oggigiustizia,, luce sui fatti”. Nadir, un ragazzo che abita aa Milano, ricorda cosìElgaml, il 19enne di origine egiziana, morto in un incidente con lo scooter la notte tra il 23 e il 24 novembre a Milano dopo un lungo inseguimento da parte dei carabinieri. La morte diha scatenato dure proteste in quartiere con notti di incidenti e tensioni da parte di tanti ragazzi che chiedono di fare piena luce sui fatti. “La maggior parte di chi ha partecipato alle proteste dei giorni scorsinon lo conosceva, tanti venivano da fuori Milano. Perché? Saràuna scintilla, una goccia che ha fatto traboccare il vaso, gente che si è sentita parte offesa, gente che vuole”.