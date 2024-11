Congedo di paternità | il 73% dei padri italiani ne usufruisce troppo breve per il 90% delle coppie

Leggi su Orizzontescuola.it

Il 73% deideldiobbligatorio, ma il ricorso alparentale facoltativo rimane basso, con solo il 20,4% deiche ne fa uso. La maggioranzaritiene che ildisia, con il 69%madri e il 72% deifavorevoli a un’estensione. Le madri sottolineano la necessità di periodi più lunghi per esigenze come l’allattamento. Infine, il 91%madri e l’89% deicriticano la durata attuale dele non condividono la divisione tradizionale dei ruoli familiari.L'articolodi: il 73% deineper il 90%