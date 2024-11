Confindustria Salerno Borsa Mediterranea Formazione e Lavoro | venerdì 29 la presentazione della V edizione

Leggi su Ildenaro.it

29 novembre, alle ore 11,ospiterà la conferenza stampa diquintae del, un evento che dal 3 al 6 dicembre 2024 si terrà presso la Giffoni Multimedia Valley, offrendo una panoramica unica su opportunità professionali,e innovazione.Promossa dalla Fondazione Super Sud e organizzata dal Gruppo Stratego in partnership con il Giffoni Innovation Hub, la BMFL si è affermata come il principale evento del Sud Italia dedicato a temi cruciali come l’orientamento professionale, lae l’inserimento nel mondo del.La conferenza stampa sarà l’occasione per svelare le novità di quest’, che si presenta come un autentico “Hub delle Opportunità”, progettato per coinvolgere non solo studenti e laureati, ma anche giovani professionisti, NEET e imprenditori.