Quotidiano.net - Confartigianato: fisco-zavorra su pmi, 36 miliardi più che in Ue

"fotografa oneri e ostacoli" che pesano su "4,6 milioni di piccole imprese": dall'assemblea annuale il presidente Marco Granelli li evidenzia, con le stime dell'ufficio studi, dall'impatto della guerra in Ucraina "costata 155" al peso di un "" con un 'tax spread' che sale a "36,6di maggior tassazione su cittadini e imprese rispetto all'Eurozona, 620 euro pro capite", in forte aumento da "28,8per 488 euro nel 2023". Si aggiunge "la batosta del caro bollette: 11,8più della media Ue". Pesa la burocrazia ed "a complicare la vita degli imprenditori è anche la difficoltà ad assumere: sale al 47,5% del personale necessario, 204.790 lavoratori, +2,8% in un anno.