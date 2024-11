Udinetoday.it - Concorso per funzionario - Conservatorio Tomadini di Udine

Leggi su Udinetoday.it

IlStatale di Musica “Jacopo” diha indetto, con decreto del Presidente n. 7/2024 prot. n. 9071/C6 del 08/11/2024, una procedura selettiva pubblica, per esami e titoli, per la costituzione di una graduatoria di merito unica per ildie per il.