Compagni delle medie si ritrovano dopo 30 anni

PONTEDERA "mesi di messaggi e sondaggi in chat per scegliere dove, come, in che giorno e a che ore, e ancora che tipo di dolce portare e stabilire se alla fine saremmo veramente riusciti a vederci, ce l’abbiamo fatta" queste le parole dei membri della classescuole“Curtatone e Montanara“ che si sono ritrovati30 annl. Il tanto agognato incontro si è tenuto venerdì scorso, da ArtePizza a Pontedera. Questo emozionante rendezvous fra amici è stato ulteriormente allietato dalla sorpresa di unacompagne, la quale ha pensato di realizzare dei cioccolatini personalizzati per l’occcasione, in seguito li ha quindi disposti uno ad uno sulla tavola, come segna posti. Di seguito l’elenco dei nomi dei membri della classe che hanno preso parte alla cena: Andrea Balestri, Alessandro Bartoli (detto Pambe), Francesca Bertini, David Boni, Elisa Bracaloni, Giulia Carrara, Enrico Catarsi, Samuele Cavallini (detto Ciambe), Francesco Cecconi, Anna Esposito, Elisa Lupetti, Jacopo Mannucci, Lorenzo Micheli, Matteo Modesti, Sara Montesi, Lisa Nardi, Chiara Poli, Francesco Quaglia, Beatrice Ruggieri, Marco Taccini, Beatrice Tognarelli.