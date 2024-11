Agi.it - Colpita la "Cupola del pezzotto", sotto sequestro 2.500 canali illegali. Un affare da 3 miliardi l'anno (VIDEO)

AGI - I server della grande truffa dello streaming illegale erano posizionati in Olanda, Romania e Cina. Ha ramificazioni estesissime l'organizzazione verticistica - con alla testa una vera e propria 'del' - che ha messo in piedi il vasto sistema di pirateria audiovisiva. Oltre 270 gli agenti della Polizia postale, con la collaborazione delle forze di polizia straniere, che, nell'ambito dell'operazione "Taken Down", coordinata dalla procura di Catania, heffettuato 89 perquisizioni in quindici regioni italiane, 14 perquisizioni nel Regno Unito, Olanda, Svezia, Svizzera, Romania, Croazia e Cina, nei confronti di 102 persone. Sequestrati 2.500. È stato stimato in 250 milioni di euro il giro d'affari mensile, circa 3l', con 22 milioni di utenti finali; e ammonterebbe a 10di euro il deconomico causato alle piattaforme legali.