Cina: Volkswagen Group, SAIC Motor estendono contratto di joint venture al 2040

Shanghai, 27 nov – (Xinhua) –oggi hanno annunciato di aver firmato un’estensione deldia Shanghai fino al, rafforzando ulteriormente la loro partnership a lungo termine.e’ la primacinese per autovetture. Si tratta della seconda volta in cui entrambe le parti rinnovano il, estendendo la durata dellaa 55 anni. “Le fondamenta del nostro successo inrisiedono in partnership forti e di fiducia. Il miglior esempio di tale partnership e’ la nostra cooperazione a lungo termine e di successo con”, ha dichiarato Ralf Brandstatter, membro del consiglio di amministrazione diAG per la, che ha tenuto un discorso in collegamento video durante la cerimonia della firma.