Romadailynews.it - Cina: rapporto settore, 100.000 eVTOL per taxi, uso personale entro 2030

Pechino, 27 nov – (Xinhua) –illapotrebbe potenzialmente vedere 100.000 velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticali () utilizzati come veicoli familiari oaerei, secondo unpubblicato oggi dalla China Low Altitude Economic Alliance. Ilprevede che la commercializzazione su larga scala degliabbattera’ i costi, rendendo il veicolo piu’ accessibile al pubblico. Secondo la societa’, nei prossimi due o tre anni le principali citta’ cinesi completeranno le reti di trasporto aereo e le strutture di servizio per il supporto a terra per i veicoli a bassa quota. Le tecnologie emergenti, tra cui l’intelligenza artificiale, l’interazione uomo-computer e le reti di servizi digitali per le infrastrutture stradali, dovrebbero agevolare l’applicazione dei veicoli aerei senza pilota, secondo il