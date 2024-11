Lanazione.it - Chirurgia genica: arrivano le nanoparticelle d’oro per riparare il Dna

Pisa, 27 novembre 2024 - Laha un nuovo alleato, sono legrazie alle quali i principi attivi riescono ad entrare nel nucleo delle cellule e agire sul Dna eliminando le mutazioni dannose. La scoperta arriva dal progetto europeo I-Gene appena giunto a conclusione e premiato dall'European Innovation Council per il suo alto contenuto innovativo. Si tratta di un riconoscimento che la Commissione Europea concede in caso di risultati estremamente rilevanti. “Siamo un'epoca in cui possiamo editare i genomi e questo significa che se ci sono degli errori, noi tendenzialmente li possiamo correggere, ma per trasformare tutto questo in terapie e applicazioni utili c’è un collo di bottiglia" spiega Vittoria Raffa del Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa e coordinatrice del progetto.