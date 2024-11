Tpi.it - Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 27 novembre 2024 su Rai 3

Leggi su Tpi.it

Chi?, ledel 27su Rai 3Questa sera – mercoledì 27– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. I femminicidi non si arrestano e spesso i responsabili sono mariti o ex mariti che non accettano la separazione. Anche tra gli adolescenti la violenza sta aumentando: cosa sta succedendo? Inchieste e testimonianze inedite nella nuovadi “Chi?”.Si parlerà poistoria di Greta, cantante rock scomparsa a Porto Tolle: stava male e temeva di aver subito un avvelenamento da metalli pesanti. Ha confessato, invece, l’uomo che a “Chi?” aveva detto che non c’entrava nulla con la scomparsamoglie Francesca: ma l’aveva uccisa e messa in un borsone che ha gettato nelle campagne del cagliaritano.