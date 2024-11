Superguidatv.it - Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 27 novembre 2024

Leggi su Superguidatv.it

Torna l’appuntamento con “Chi“, il programma dedicato aidi cronaca nera e alle persone scomparse presentato danella prima serata di Rai3. Scopriamo in anteprima tutte lee i temi al centroprimadi27.Chisu Rai 3: ledi2727dalle ore 21.20 torna “Chi“, il programma dedicato aidi cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce.torna ad occuparsi delle storie di persone scomparse, ma anchedi cronaca nera risolti e irrisolti. Al centrodiil tema dei femminicidi. Cresce a dismisura il numero di femminicidi in Italia e spesso i responsabili sono mariti o ex mariti che non accettano la separazione.