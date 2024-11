Lapresse.it - Champions League, Young Boys-Atalanta 1-6

L’travolge lonell’incontro valido per la quinta giornata della prima fase di. La formazione di Gasperini si impone 6-1 in casa degli svizzeri. Il successo, che vede brillare Retegui (doppietta) e De Ketelaere (doppietta e tre assist), permette ai bergamaschi di salire a 11 punti in classifica e di avvicinare la qualificazione agli ottavi. Ad aprire a Berna le marcature è Retegui, al 9?. Due minuti dopo, i padroni di casa pareggiano con Ganvoula. De Ketelaere riporta avanti la Dea (28?) e Kolasinac cala il tris per gli orobici (32?). Retegui (39?) e De Ketelaere (56?) arricchiscono il tabellino e completano le loro doppiette personali. Al 90? va a segno anche Samardzic.