Ilfogliettone.it - Cgil e Uil in piazza il 29 novembre, Salvini precetta lo sciopero

Leggi su Ilfogliettone.it

Si è concluso con un nulla di fatto l'incontro al Ministero delle Infrastrutture tra il ministro Matteoe le organizzazioni sindacali, in preparazione dellogenerale programmato per venerdì 29. Questo incontro è stato caratterizzato da tensioni e divergenze significative, poiché il ministro ha firmato lazione, riducendo la durata delloda otto a quattro ore. "Per evitare agli italiani l'ennesimo venerdì di caos, ho deciso di intervenire direttamente," ha dichiaratoin un videomessaggio, sottolineando l'importanza di garantire il diritto al lavoro per la maggioranza degli italiani.Le reazioni dei sindacatiLe reazioni da parte dei sindacati non si sono fatte attendere. Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, ha affermato: "Noi rispettiamo le regole.