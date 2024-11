Catania gestivano un’attività di spaccio in via del Maggiolino | due arrestati uno è minorenne

Leggi su Dayitalianews.com

Ancora due arresti di spacciatori di droga, frutto dell’impulso operativo delle disposizioni del Comando Provinciale dell’Arma, quelli operati dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia diFontanarosa, che a seguito di un blitz li hanno sorpresi in piena flagranza di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di.L’obiettivo stavolta, come sempre preceduto da una meticolosa attività info investigativa svolta dai militari, era un magazzino sito alle spalle di un complesso condominiale di via del. Lì infatti i pushers, come preliminarmente appreso dai Carabinieri che li conoscevano bene in forza delle loro precedenti vicissitudini giudiziarie, avrebbero gestito una sorta di vero e proprio punto vendita di droga al riparo da occhi indiscreti, protetto da due porte d’accesso e, soprattutto, dall’occhio vigile di un sofisticato sistema di videosorveglianza per “tutelarsi” da sgradite sorprese delle forze dell’ordine.