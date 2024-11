Ilpiacenza.it - «Case cantoniere da valorizzare. Siano destinate ai Comuni per finalità sociali o turistiche»

Leggi su Ilpiacenza.it

Lungo le strade statali, in particolare in montagna, si incontrano numerose "" ormai in disuso rispetto alla funzione per cui erano nate, cioè quella di ospitare i "cantonieri", gli operai addetti alla manutenzione delle strade. Un patrimonio edilizio che risulta spesso in pessimo.