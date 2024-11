Fanpage.it - “Caro Babbo Natale, vorrei solo un papà sano”: il toccante desiderio di un bambino per il padre malato

Leggi su Fanpage.it

La storia, raccontata dalla madre del piccolo al sito australiano Kidspot, è stata condivisa per ricordare a tutti la cosa veramente importante in vista di: l'amore per la propria famiglia.